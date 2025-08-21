Новый сезон обещает еще больше политического напряжения и медийных интриг.

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал официальный трейлер четвертого сезона сериала "Утреннее шоу", который вернется на экраны уже осенью 2024 года.

Главные роли снова исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые также выступают исполнительными продюсерами проекта. Над новым сезоном работают шоураннер и сценарист Шарлотта Стоудт и режиссер Мими Ледер, известная своим стилем масштабного телевизионного драматизма.

События нового сезона происходят почти через два года после финала третьего. Редакция сталкивается с новой волной вызовов - от скрытых интересов медиакорпораций до угрозы дезинформации:

"В мире, где распространены фейковые новости, теории заговора и корпоративные укрывательства, кому можно доверять? И как можно узнать, что на самом деле является правдой?".

Четвертый сезон поражает звездным составом. Кроме Энистон и Уизерспун, в нем снимаются Билли Крудап, Карен Питтман, Марк Дюплас, а также новые лица - оскароносная Марион Котийяр, Джереми Айронс и Джон Хэмм.

"Утреннее шоу" остается одной из самых популярных драм Apple TV+ и одновременно одним из самых обсуждаемых сериалов о закулисье американских СМИ. Премьера 4 сезона состоится 17 сентября.

Сериал Утреннее шоу

"The Morning Show" - это американский драматический сериал от Apple TV+, который стартовал в ноябре 2019 года и стал одним из флагманских проектов платформы.

Сюжет разворачивается вокруг вымышленного утреннего телешоу на крупном американском канале и показывает закулисную жизнь телевизионной индустрии: борьбу за рейтинги, власть, влияние и, в то же время, личные драмы героев.

В центре событий - ведущие Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которые оказываются в эпицентре скандала после увольнения их коллеги за сексуальные домогательства.

Сериал сразу заявил о себе как об острой социальной драме, осмысливающей движение #MeToo, вопросы гендерного неравенства, политическое влияние медиа и моральные вызовы журналистики в эпоху цифровых технологий.

Шоу получило высокие оценки критиков и зрителей, особенно за актерскую игру. Дженнифер Энистон получила "Премию Гильдии киноактеров США" за свою роль, а Билли Крудап, сыгравший харизматичного руководителя канала, получил "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана.

