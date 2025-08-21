Тренеры 'Лиги смеха' Полякова и Ефросинина рассказали, как на самом деле подружились

Звезды поддерживают теплые отношения, которые вышли далеко за пределы съемочных площадок.

Звездные тренеры юбилейного сезона самого масштабного юмористического проекта "Лига смеха. 10 лет" Оля Полякова и Маша Ефросинина с юмором рассказали историю своей дружбы, которая началась довольно неожиданно.

"Мы бы никогда не подружились, если бы не пробыли 6 часов в горячем чане. Мы бы никогда не подружились, если бы она не намазала меня козьим жиром", - вспоминает ведущая. Певица в шутку добавляет: "Мы бы никогда не подружились, если бы не бутылочка белого вина".

С тех пор звезды поддерживают теплые отношения, которые вышли далеко за пределы съемочных площадок. Вместе они отдыхают, ходят на концерты, наслаждаются непринужденными встречами дома и создают совместные проекты. С туром "Взрослые девушки" подруги проехали пол-Украины и собрали полные залы поклонников. Этот опыт доказывает, что Оля Полякова и Маша Ефросинина прекрасно чувствуют себя вместе и на сцене, и вне ее. Несмотря на различия в характерах, они всегда находят общий язык и чувствуют поддержку друг друга. Их дружба - это и шутки до слез, и искренние разговоры, и взаимное доверие.

Сегодня дружба певицы и ведущей имеет еще одну общую историю - юбилейный сезон "Лига смеха. 10 лет". В новом сезоне проекта они сойдутся как тренеры.

Премьера состоится уже 5 сентября, в 22:00 на телеканале ТЕТ и станет прекрасной возможностью увидеть, как их дружба проявляется на сцене и с юмором.

