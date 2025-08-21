Google представила 4 новых смартфона Pixel с самыми 'умными' камерами и MagSafe

Продажи стартуют в конце августа по цене от 799 долларов.

Бренд Google представил новое поколение флагманов Pixel. В серию вошли базовый Pixel 10, продвинутая модель Pixel 10 Pro, убер-флагман Pixel 10 Pro XL, а также складной 10 Pro Fold. Все смартфоны получили самые "умные" камеры в отрасли, мощный чипсет с ИИ и семь лет обновлений

Впрочем, главным нововведением линейки Pixel (2025) стала опция Pixelsnap – магнитная зарядка в стиле MagSafe из Айфонов. Она позволяет заряжать смартфоны Pixel при помощи магнитной шайбы.

Характеристики Pixel 10:

Видео дня

Дисплей: 6,3 дюйма, LTPS-OLED, 2424x1080, 60-120 Гц, до 2000 нит яркости, стекло Gorilla Glass Victus 2

Процессор: Tensor G5 (8 ядер);

Память: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и 128/256 ГБ постоянной памяти (UFS 4.0);

Камеры: 48 Мп (основная, Samsung GN8), 13 Мп (широкоугольная, Sony IMX712) и 10,5 Мп (телеобъектив + фронтальная, Samsung 3J1);

Аккумулятор: 4970 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка Qi2 15 Вт;

Дополнительно: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, eSIM, NFC, поддержка спутниковой связи;

Характеристики Pixel 10 Pro и Pro XL:

Дисплей: 6,3 и 6,8 дюймов, 2856x1280 и 2992x1344, OLED, 1-120 Гц, до 3300 нит, Gorilla Glass Victus 2;

Чип: Tensor G5 (8 ядер);

Память: 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и 128/256/512/1024 ГБ постоянной памяти (UFS 4.0);

Камеры: 50 Мп (основная), 48 Мп (широкоугольная), 48 Мп (телефото) и 42 Мп (фронтальная);

Аккумулятор: 4870 мАч и 5200 мАч, быстрая зарядка 29 Вт и 39 Вт, беспроводная на 25 Вт;

Дополнительно: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, LTE, 5G, 2×eSIM, NFC;

Характеристики Pixel 10 Pro Fold:

Габариты: 154,94×150×5,1 мм (разложенный), 154,94×76,2×10,16 мм (сложенный), 257 грамм

Дисплей: 6,4 дюйма, OLED, 60-120 Гц, до 3000 нит (внешний), 8 дюймов, OLED, 1-120 Гц, до 3000 нит (внутренний);

Процессор: Tensor G5 (8 ядер);

Память: 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512/1024 ГБ постоянной памяти (UFS 4.0);

Камеры: 48 Мп (основная), 10,5 Мп (широкоугольная), 10,8 Мп (телевик), 10 Мп (фронтальная внешняя) и 10 Мп (фронтальная внутренняя);

Аккумулятор. 5015 мАч, быстрая зарядка на 30 Вт;

Дополнительно: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, LTE, 5G, 2×eSIM, NFC, пылевлагозащита IP68;

Среди ИИ-нововведений выделяется функция Camera Coach, которая в реальном времени обучает пользователей делать более качественные снимки. Например, как правильно выстроить пейзажный кадр. А обновленный Pro Res Zoom теперь умеет приближать изображение до 100 раз с "поразительными деталями".

Все модели будут работать под управлением Android 16. Google обещает выпускать обновления в течение семи лет, когда выйдет Android 23.

Базовый Pixel 10 стоит от $799 (~33 000 грн), 10 Pro – от $999 (~41 000 грн) и 10 Pro XL – от $1199 (~50 000 грн). Предзаказы уже открыты, в продаже – с 28 августа. Складной Pixel 10 Pro Fold также доступен для предзаказа, но поступит в продажу позднее – 9 октября. Цена – от $1799 (~75 000 грн).

Напомним, уже в следующем месяце, предположительно, 9 сентября, Apple покажет новые iPhone 17. Крупнейшее мероприятие Купертино также сулит обновление семейства Apple Watch и AirPods.

Также в сентябре пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Известно, что они будут первыми Android-устройствами на базе процессора Snapdragon 8 Elite 2. Также появятся новые модели Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: