Уже в конце текущей недели по всей стране температура будет в пределах +20°...+25°.

До конца недели в Украине ожидается нестика погода с дождями, грозами и колебаниями температуры. Жара на юге и востоке, а также в центральных областях достигнет +34°...+38°, а затем придет резкое похолодание. Сначала температура снизится на западе, затем - на севере, а в конце недели уже по всей Украине будет +21°...+26°, а ночью температура будет падать до +8°...+13°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода сегодня

В четверг, 21 августа, будет преобладать спокойная и сухая погода в большинстве областей Украины. Однако на западе Украины днем начнется дождь в сопровождении грозы, местами возможны сильные ливни, а также шквалы 15 - 20 м/с. В Одесской области днем возможны отдельные порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха в составит +28...+33 °С, в центральных и южных регионах местами жара до +34...+36 °С, а западной части +23...+28 °С.

Погода 22 августа

Накануне выходных погода в Украине будет контрастной. В западных и северных областях в течение суток будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории сохранится жара. Ночью на западе и севере будет +13...+18 °С, днем температура упадет до +18...+23 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночная температура будет колебаться в пределах +16...+21 °С, а дневная будет достигать жгучих +33...+38 °С.

Погода 23 августа

В субботу, говорит синоптик, дожди с грозами пройдут в северных, центральных областях, а днем также местами на востоке и юге Украины. На западе Украины будет без осадков. В южных областях возможны порывы ветра 15 - 20 м/с. Температура ночью на западе и севере снизится до +7...+12 °С, на остальной территории страны +13...+19 °С. Днем по всей Украине уже будет +19...+24 °С, только на крайнем востоке и в Приазовье еще сохранится жара +30...+36 °С.

Погода 24 августа

На День Независимости по всей Украине будет наблюдаться устойчивая и прохладная погода, без осадков под влиянием антициклона. Ночью будет +8...+13 °С, а днем по всей стране столбики термометров покажут +21...+26 °С.

Погода в Киеве на День независимости

24 августа в Киеве прогнозируют прохладную и сухую погоду. Такую информацию предоставила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, до 22 августа температура воздуха в столице будет постепенно расти. Ожидается, что в этот день столбики термометров поднимутся до +28°...+30°. В то же время 23 августа из-за атмосферного фронта в регионе возможны дожди, грозы и шквальный ветер. Зато 24 августа, 25 и 26 августа в Киеве снова установится прохладная бездождевая погода с температурой в пределах +20°...+25°.

