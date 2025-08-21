Как отметила певица, молодожены нашли друг друга, несмотря на войну.

На днях украинская певица Камалия побывала на свадьбе родного человека и поделилась редкими кадрами с мероприятия.

Как сообщила она у себя в Instagram, замуж вышла ее двоюродная сестра и военнослужащая Юлия Прядко.

"И невеста, и жених - военные, настоящие Герои, которые нашли друг друга несмотря на войну и доказали, что любовь сильнее всех испытаний", - отметила певица.

По ее словам, на свадьбу из госпиталя приехал и ее двоюродный брат, "уже в который раз раненый и с четвертой контузией":

"Чтобы в этот день быть рядом со своей родной сестрой. Этот момент тронул всех до слез, потому что это настоящая сила семьи и любви".

Также Камалия рассказала, что за время полномасштабной войны ее семья пережила немало потерь, однако в их жизни были и счастливые моменты:

"Мы похоронили четырех моих родных дядей, маминых братьев. Но жизнь продолжается… И за последние два года, во время полномасштабной войны, в нашей семье появилось новое пополнение - двое детей. И вот, наконец, нас объединил светлый и радостный праздник - свадьба! Несмотря на боль, несмотря на потери, мы верим и чувствуем: любовь всегда побеждает, а жизнь продолжается".

