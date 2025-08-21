Подсолнечника и масличных культур ожидают собрать на 11% меньше чем в прошлом году.

В этом году Украина может собрать 55 миллионов тонн зерновых и 19 миллионов тонн масличных культур. Сбор урожая ранней группы культур уже практически завершен, поэтому аналитики обновили свой прогноз.

По информации Украинского клуба аграрного бизнеса, валовой сбор зерновых и масличных культур ожидается на уровне 73,4 млн тонн, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Относительно зерновых, то урожай прогнозируется на уровне 54,6 млн тонн (-3% по сравнению с прошлым годом), а масличных культур - 18,8 млн тонн (-11%).

Эксперты также дали прогноз по урожаю отдельных культур:

Пшеница. Несмотря на увеличение посевных площадей на 2%, валовой сбор в этом году ожидается на уровне 21,0 млн тонн (-6% по сравнению с прошлым годом). Причина - снижение урожайности на 17% (в прошлом году она была высокой на уровне 50,6 ц/га). Кукуруза. Прошлогодняя тенденция низкой урожайности сохранится и в текущем году при практически постоянных посевных площадях. Соответственно и показатели по урожаю будут в целом постоянными на уровне 26,7 млн тонн. Ячмень. Ожидается валовой сбор на уровне 5,2 млн тонн, что на 1% меньше показателя прошлого года. Подсолнечник. Несмотря на увеличение посевных площадей под культурой, урожайность существенно снизится. Таким образом урожай сократится на 7% к предыдущему году и составит 10,1 млн тонн. Соя. Ощутимое сокращение посевных площадей (-16%) и падение урожайности приведет к снижению валового сбора на 19% до 5,4 млн тонн. Рапс. Культура пострадала от сложных погодных условий, в частности заморозков. Снижение урожайности приведет к падению валового сбора на 8% до 3,3 млн тонн.

Отметим, что ситуация по урожаю отличается на юге и востоке, где зафиксированы большие потери, по сравнению с центральными, западными и северными областями, где ситуация стабильна.

Урожай 2025 и цены на продукты в Украине

Ранее аналитики сообщили, что засуха на юге и востоке Украины поспособствует уменьшению урожая подсолнечника в этом году. При этом прогноз по кукурузе улучшился, а хороший урожай может положительно сказаться на цене мяса.

Прогнозы по подсолнечнику влияют на цены на подсолнечное масло в Украине. В то же время также влияет и дефицит предложения производителей, поскольку заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс.

