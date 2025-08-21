Певица презентовала новую песню "Журба".

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna презентовала новую песню "Журба" и клип к ней, порадовав поклонников новым, более натуральным образом.

В этот раз, в противовес своим веселым ироничным песням, вроде "Я тобі брехала" и "Їде дах", Klavdia Petrivna выпустила лирику. В композиции сохранился авторский стиль певицы, при этом добавилась глубина чувств.

"Героиня - Klavdia Petrivna - живет в моменте, когда она становится свидетелем ужасных событий, которые невозможно не пропускать через себя. Это рефлексия, вытекающая в музыку и состояние, которое невозможно игнорировать", - говорится в описании к новой работе исполнительницы.

Снял клип режиссер Арсений Перов.

"Мы видим несколько элементов, метафорически заканчивающих свой цикл "жизни". Это память и душа, и воспоминания, и время вместе с его неумолимостью - мы видим элементы, которые у каждого могут быть разные, но все они исчезают и останавливают свое движение, свою жизнь", - добавили авторы.

В новой работе Klavdia Petrivna полностью открылась и речь идет не только о ее чувствах. Артистка окончательно сняла маску и показала свое истинное лицо. Она предстала в минималистичном образе, который лишь подчеркнул ее естественную красоту.

