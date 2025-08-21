По ее мнению, к переходу на украинский людей должно побуждать собственное желание.

Российская Федерация и ее культурные деятели должны исчезнуть для многих поколений украинцев. Зато Украина должна утверждать свое актерство, свое пространство и свой театр.

Об этом в интервью hromadske заявила народная артистка Украины Наталья Сумская, отвечая на вопрос, звали ли ее в Россию в начале карьеры. "Даже если когда-то и предлагали поехать, что-то там пробоваться - для меня вообще того этапа не существует. Ни их кино, ни их проб, ни их актеров, которые молчат. Я не хочу даже вспоминать ту страну ни в одной ипостаси", - сказала она.

Также Сумская высказалась о языковом вопросе. Актриса призналась, что ее задевает присутствие русского языка в Украине, однако она не считает, что людей можно силой заставить переходить на украинский:

"Они будут раздражаться, они будут злиться. Люди не любят, когда им делают замечания, воспитывают... Это должна быть личная совесть. Это должно быть желание. Это должна быть любовь к родной стране".

По ее мнению, люди могут не осознавать важность перехода на украинский язык из-за отсутствия совести или желания, или из-за лени и равнодушия.

Украинская актриса театра и кино происходит из известной актерской династии: ее отец Вячеслав Сумской был Народным артистом Украины, мать Анна Опанасенко-Сумская - заслуженной артисткой УССР, а младшая сестра Ольга Сумская также стала известной актрисой и телеведущей.

Она известна не только театральной деятельностью, но и кинематографическими работами: играла главные роли в фильмах "Кармелюк", "Наталка Полтавка", "Для домашнього вогнища", "Дударики", "Чорний ворон" и других.

В 2000 году ей присвоили звание Народной артистки Украины, в 2008-м она получила Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко за роль в спектакле "Про мишей та людей", трижды была лауреатом театральной премии "Київська пектораль". В 2020 году отмечена премией "Золота Дзиґа" за роль в фильме "Чорний ворон".

