Система клонирует оригинальный голос и синхронизирует движения губ в видео с новой звуковой дорожкой.

Компания Meta объявила о запуске нового инструмента перевода на основе искусственного интеллекта для создателей контента в Instagram и Facebook.

Новая возможность позволит авторам расширять аудиторию, переводя свои видеоролики на другие языки с сохранением голоса и интонации, заявили в компании.

Функция изначально доступна для двустороннего перевода между английским и испанским языками, и активируется через переключатель "Перевод голоса с помощью Meta AI" (Translate voices with Meta AI) в меню публикации. Перевод включает возможность синхронизации губ и клонирования голоса, что делает озвучку более естественной.

После публикации переведенные ролики автоматически будут отображаться пользователям на их "предпочитаемом языке", а на видео появится пометка, указывающая, что перевод выполнен с помощью Meta AI Translation.

ИИ-перевод доступен бесплатно для всех авторов Instagram. В Facebook функцией могут пользоваться блогеры c аудиторией от 1000 подписчиков. Дополнительно им станет доступна статистика просмотров по языкам.

