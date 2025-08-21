Вэнс и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне, и первая встреча закончилась ссорой.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал о своей второй личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом шла речь в интервью Вэнса на канале Fox News, пишет The Times.

Как известно, впервые Вэнс и Зеленский встретились в Белом доме 28 февраля, когда между ними возникла перепалка из-за того, что украинский лидер якобы должным образом не поблагодарил США за поддержку в войне с Россией. Теперь вице-президент США вспомнил свою встречу с украинским президентом, когда тот прибыл в Вашингтон в понедельник, 18 августа, для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Зеленский зашел в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с президентом, с некоторыми членами высокопоставленной украинской делегации. Я сказал: "Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу"... Это стало хорошим толчком, чтобы начать разговор", - сказал Вэнс.

Также вице-президент поделился своими впечатлениями о Трампе, в частности о том, как в понедельник он сообщил европейским лидерам во время переговоров с ними, что собирается позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Президент говорит: "Вы знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я собираюсь позвонить Владимиру Путину и посмотреть, что он скажет по этому поводу". И все такие: "О, вы собираетесь позвонить ему на следующей неделе?". А он такой: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас"... Я думаю, что одна из вещей, которую я понял относительно лидерства президента Трампа, - это то, что он отвергает некоторые дипломатические протоколы и просто говорит, что все уладит", - отметил вице-президент.

Он добавил, что некоторые из европейских лидеров отговаривали Трампа от звонка, советовали ему подготовиться.

"Президент ответил: "Нет, нет, я хочу поговорить с этим парнем, я поговорю с этим парнем". И думаю, что такая дипломатия без барьеров является одной из причин, почему мы достигли такого прогресса", - пояснил чиновник.

Зеленский и Вэнс

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля президент Украины Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с президентом США Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тогда украинский лидер прибыл в Белый дом, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых, однако между ним и представителями администрации США произошла ссора, во время которой Вэнс, в частности, упрекнул Зеленского, что Украина якобы неблагодарна Соединенным Штатам.

Впервые после ссоры Зеленский и Вэнс встретились в Ватикане на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV 18 мая. Тогда в меренже появилось фото, на котором было видно, что президент Украины и вице-президент США пожали друг другу руку.

Также они встречались 18 августа, когда президент Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры к президенту США Трампу по поводу вероятного мирного соглашения с Россией.

