Нацбанк вводит в обращение обновленные 20 гривень: что изменилось

Гражданам не нужно специально обменивать имеющиеся банкноты номиналом 20 гривень на модифицированные.

Национальный банк с 21 августа в рамках планового выпуска вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривеьн. В правой верхней части на оборотной стороне купюр размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

Как сообщили в пресс-службе НБУ, соответственно все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам номиналами 20 гривень образца 2018 года.

С сегодняшнего дня регулятор будет подкреплять модифицированными банкнотами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения 20 грн.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривень предыдущего образца на модифицированные банкноты. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска", - отмечает регулятор.

Напомним, в августе прошлого года Нацбанк ввел в обращение ко Дню Независимости модифицированные банкноты номиналом 50, 500 и 1000 гривень.

