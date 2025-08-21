Спутниковые снимки обнаружили масштабное строительство в Калининградской области России - всего в 25 км от границы с НАТО. По данным расследовательской платформы Tochnyi, речь идет о кольцевом антенном комплексе возле города Черняховск, передает Bild.
Строительство стартовало еще в марте 2023 года. За это время территорию расчистили от леса, построили забор, дороги и подготовили площадки для сооружений.
На спутниковых снимках видны
- котлованы для антенных мачт,
- по меньшей мере шесть колец будущей конструкции.
Специалисты предполагают, что это кольцевая антенная решетка- система для военной радиотехнической разведки и связи. Диаметр комплекса может достигать 1600 метров, что значительно превышает размеры стандартных объектов такого типа.
Потенциальные возможности комплекса после завершения:
- перехват радиосвязи НАТО в Восточной Европе и странах Балтии,
- обеспечение более надежной связи с российскими подводными лодками в Балтийском море и северной Атлантике.
Расследователи отмечают, что этот проект может стать одним из крупнейших в сфере радиоразведки, который Россия строила за последние десятилетия.
