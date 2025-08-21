Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) приветствует решение Правительства включить в План действий по евроинтеграции получение временного исключения от действия Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). Об этом говорится в официальном заявлении Ассоциации.

"Это очень важный шаг для бизнеса, ведь он будет способствовать сохранению конкурентоспособности украинских компаний на европейском рынке и поддержит национальную экономику в условиях войны. Члены Комитета Ассоциации неоднократно отмечали, что CBAM может стать существенным барьером для украинского экспорта без надлежащей финансовой поддержки и отсрочки введения механизма", - напомнили в EBA.

В ассоциации выразили убеждение, что временное исключение по СВАМ позволит украинским компаниям сосредоточиться на восстановлении производства, внедрении инноваций и постепенной декарбонизации в соответствии с европейскими стандартами.

Видео дня

"Ассоциация искренне благодарит правительство за учет позиции бизнеса. Мы продолжим сотрудничество с государством и международными партнерами для создания благоприятных условий для бизнеса и ускорения интеграции Украины с ЕС", - говорят в EBA.

Напомним, по данным ФРУ, в случае введения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит $8,7 млрд до 2026 г., а в 2034 - уже $11,3 млрд. Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить CBAM для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос. В то же время, пока такого запроса от украинских властей нет.