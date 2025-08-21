Озвученная дальность новой украинской ракеты составляет до 3000 км.

В украинской компании Fire Point уже собирают крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в количестве до 30 единиц в месяц, а к октябрю эти показатели должны увеличиться до 210 ракет в месяц. Об этом сообщает Associated Press.

В свою очередь портал Defense Express отмечает, что, как предполагалось, ракету "Фламинго" производит та же компания, которая производит дальнобойный ударный дрон FP-1.

Также подтвердились предположения о "родстве" новой ракеты с макетом, который компания Milanion Group представила на выставке IDEX-2025 в феврале 2025 года.

На обнародованных фото и видео можно видеть по крайней мере несколько готовых ракет FP-5, которые уже установили на пусковые установки, а также несколько изделий, находящихся на высокой стадии завершения производства.

Характеристики ракеты FP-5:

дальность - 3000 км;

максимальная скорость - 950 км/ч;

крейсерская скорость - 850-900 км/ч;

максимальный взлетный вес - 6 т;

вес боевой части - 1 т;

система наведения - спутниковая навигация и инерционная.

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция позволяет упростить производство. Недостатком ракеты может быть длительное время предстартовой подготовки.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго". Он добавил, что "Фламинго" является "самой успешной" ракетой из тех, которые уже имеет Украина. В то же время, на сегодня наша страна еще не может применять это оружие в большом количестве.

По словам бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, уже в этом году может состояться первое боевое применение "Фламинго".

