На данный момент Украина начала системную работу по российским целям, считает Роман Свитан.

Украина начала вести системную работу по российским НПЗ и железнодорожной инфраструктуре. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Раньше у нас были десятки беспилотников, веером их отправляли куда попало. И плотность ПВО у россиян хоть и недостаточная, но 2-3 беспилотника они отминусуют. Потому что есть коэффициент пресыщения любой системы ПВО. И полгода практически отправляли беспилотники веером, малыми группами куда попало. Это на утилизацию. Потому что 3 беспилотника, даже 10, тот же "Панцирь" сбивает. У него 12 ракет и две пушки. Это практически всю нашу работу по финансированию беспилотников спустили в унитаз", - заметил он.

Эксперт добавил, что Украина начала системную работу по российским тылам только три недели назад.

"Во-первых, по целеуказанию. А во-вторых, по методике и способам уничтожения тылов противника. Почему нам очень важно сейчас уничтожать логистическую цепочку, особенно в тылах на глубине до 500 км. Почему работаем по Волгоградскому и Ростовскому железнодорожным узлам. Потому что через эти два узла проходит основной трафик российских войск второй летней кампании 2025 года. Для того, чтобы не дать технике, которая идет с Урала, пересечь Волгу и попасть на театр военных действий - ее лучше остановить в районе Волгограда. Или перехватить в районе Ростова", - подчеркнул Свитан.

Удары по РФ: что известно

В ночь на 21 августа дроны атаковали НПЗ в Ростовской области. По данным СМИ, в результате удара в Воронежской области остановилось движение поездов.

По информации Telegram-канала "Astra", дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, что составляет около 1,9% российских производственных мощностей.

Как написал Reuters, на фоне активизации ударов Украины по российским НПЗ, биржевые цены на бензин в РФ снова подскочили, обновив исторические рекорды. В частности бензин АI-95 подорожал до 80,43 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

