Под следствием местные чиновники и служащие.

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.

"Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.

В частности, подозрения получили:

