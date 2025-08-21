Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.
"Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.
В частности, подозрения получили:
- экс-глава Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;
- бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области - растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;
- госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на доли зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;
- госрегистратор Томашпольской РГА - незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;
- чиновник управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор - присвоили средства во время капремонта дороги;
- начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату "мертвым душам", а деньги забирали себе;
- два подрядчика - вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;
- бывший мастер леса ГП "Гайсинский лесхоз" - служебная халатность, которая привела к незаконной вырубке леса.