Сельскую Швейцарию признали самым популярным туристическим направлением осени 2025 года.

Хотя некоторые предпочтения туристов остаются неизменными из года в год, также ежегодно появляются новые тренды в путешествиях.

В свежем The 2025 Pinterest Fall Trend Report были опубликованы главные туристические тренды осени 2025 года. Оказалось, что в этом сезоне путешественников особо интересует сельский отдых в Европе, который им нынче кажется особенно романтичным.

"Этой осенью пользователи Pinterest пакуют чемоданы для очаровательных путешествий и солнечных приключений по Европе и Южной Америке. Будь то золотистые поля европейской сельской местности, сочетание ярких городов и природных чудес Бразилии или легендарные руины и сияющие закаты Греции, путешественники романтизируют осенние поездки как никогда прежде. С набирающей обороты загородной модой и стремительным ростом числа поисков мечтательных направлений становится ясно: осень 2025 года – это время путешествий, моды и уникальных впечатлений, чтобы создать идеальный осенний отдых", – отмечают авторы исследования.

В частности, самым трендовым туристическим направлением мира этой осени признали Швейцарию с ее множеством очаровательных альпийских деревушек – рост популярности этой страны среди пользователей составил аж 367%.

Также туристов интересовал отдых в сельской местности Шотландии (+73%) и Германии (+59%).

Кроме того, пользователи Pinterest создали небывалый ажиотаж по запросу "загородный коттедж в Англии" – 814% роста.

Еще одна страна, которая пользуется интересом среди туристов этой осенью – Бразилия, которая привлекает их природой и ночной жизнью.

Также немало внимания путешественников привлекает осенний отдых в Греции, которая в летнее время буквально трещит по швам от толп. Например, многие хотят насладиться островом Санторини осенью, когда уже не так жарко, а ажиотаж немного стих.

Идеи для путешествий этой осенью

