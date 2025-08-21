Большинство граждан США не поддержали такую идею.

После того, как президент США Дональд Трамп предложил России и Украине "обмен территориями" как часть мирного соглашения, большинство американцев выступили против того, чтобы РФ получила украинскую землю после завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Economist/YouGov, передает The Hill.

В частности у граждан США спросили, "какую часть территории Украины" они хотят, чтобы РФ получила после прекращения боевых действий, 68% респондентов ответили "ни одной".

В то же время 21% участников опроса отметили, что "не уверены", сколько территории должна получить РФ. 5% ответили, что хотят, чтобы российские оккупанты забрали "часть" территории, а 2% считают, что Россия должна получить "половину" украинской земли. Еще 1% ответил, что хочет, чтобы РФ забрала "большую часть" территории.

Опрос проводился с 15 по 18 августа, в нем приняли участие 1568 человек, погрешность составляет 3,5% пункта.

Вопрос территорий Украины - последние новости

Ранее военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему обмен территориями между Украиной и Россией невозможен. Он напомнил, что уже десятки раз говорилось о невозможности юридического, физического или военного обмена территориями.

"Они уже год, как застряли возле Покровска. Да, есть ползучее наступление, есть продвижение, но огромных прорывов у них нет. Это морально давит на руководителей Кремля, и, возможно, именно это мотивирует их больше поднимать вопрос об отступлении Украины с определенных территорий, чтобы хоть как-то показать свои достижения за эти более 1200 дней войны", - отметил Ступак.

В то же время издание Axios сообщило, что Трамп сказал Путину, что вопрос о территориях должны обсуждаться непосредственно с Зеленским. Также американский лидер добавил, что российскому диктатору стоит быть "реалистом".

Кроме того, по информации издания, Путин во время переговоров с Трампом допустил идею международных гарантий безопасности для Украины, однако предложил включить в список гарантов Китай.

