80-летний певец получил знак отличия "Национальная легенда Украины".

Легенда украинской эстрады Василий Зинкевич получил знак отличия "Национальная легенда Украины" из рук президента Владимира Зеленского.

Ради церемонии награждения артист нарушил многолетнее молчание и появился на публике. На официальном сайте Офиса Президента Украины были опубликованы фото с мероприятия. На них можно заметить 80-летнего Зинкевича в довольно эффектном образе.

В своем наряде артист соединил классическую элегантность с эстрадной эффектностью. Он надел черный костюм, пиджак которого был украшен блестками. Под ним - белая рубашка с распахнутым воротником, которая придает образу непринужденности и одновременно сценической свободы. На талии вместо обычного ремня был заметен традиционный красный пояс, который добавил цветного акцента и подчеркнул артистический стиль.

На фотографиях певец, несмотря на свой почтенный возраст, выглядит энергичным и счастливым. Во время награждения он выходил с широкой улыбкой на лице, пока присутствующие ему аплодировали стоя.

Стоит отметить, что именно в этом костюме Василий Зинкевич в последний раз выходил на сцену во время фестиваля "Украинская песня - 2025", где вживую исполнял свои легендарные хиты.

Кроме Зинкевича почетную награду "Национальная легенда Украины" получил также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

