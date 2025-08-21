Легенда украинской эстрады Василий Зинкевич получил знак отличия "Национальная легенда Украины" из рук президента Владимира Зеленского.
Ради церемонии награждения артист нарушил многолетнее молчание и появился на публике. На официальном сайте Офиса Президента Украины были опубликованы фото с мероприятия. На них можно заметить 80-летнего Зинкевича в довольно эффектном образе.
В своем наряде артист соединил классическую элегантность с эстрадной эффектностью. Он надел черный костюм, пиджак которого был украшен блестками. Под ним - белая рубашка с распахнутым воротником, которая придает образу непринужденности и одновременно сценической свободы. На талии вместо обычного ремня был заметен традиционный красный пояс, который добавил цветного акцента и подчеркнул артистический стиль.
На фотографиях певец, несмотря на свой почтенный возраст, выглядит энергичным и счастливым. Во время награждения он выходил с широкой улыбкой на лице, пока присутствующие ему аплодировали стоя.
Стоит отметить, что именно в этом костюме Василий Зинкевич в последний раз выходил на сцену во время фестиваля "Украинская песня - 2025", где вживую исполнял свои легендарные хиты.
Кроме Зинкевича почетную награду "Национальная легенда Украины" получил также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.