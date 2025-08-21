Первую версию разговора удалили.

Вечером в среду, 20 августа, украинскую сеть всколыхнуло интервью комика, ветерана войны с Российской Федерацией Виктора Розового.

Блогерша Рамина Эсхакзай опубликовала двухчасовой разговор с бывшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады, однако уже вскоре удалила его, объяснив это "этическими соображениями". Фрагменты интервью успели распространить в сети - в одном из них Розовый рассказывал об интимной жизни с бывшей женой Ольгой.

Впоследствии на YouTube появилась новая версия интервью. В этом разговоре комик признался, что трижды изменял своей избраннице - первая измена была еще до полномасштабного вторжения, а остальные две - уже во время. Он объяснил это тем, что жена отказывалась приезжать к нему на службу.

Видео дня

По словам ветерана, во время развода был заключен контракт, согласно которому он должен был уплатить Ольге 500 тысяч гривень моральной компенсации и не разглашать подробностей их жизни. Также он сказал, что женщина угрожала опубликовать его интимные фото и снимки "с девушками". У него не было денег и он отдал 500 тысяч из тех, которые собирали на его реабилитацию украинцы.

Пара была вместе 13 лет, однако Розовый уверяет, что ему никогда не нравились эти отношения. На вопрос, для чего он тогда встречался с Ольгой, он ответил так:

"Я не знаю. Смотри, я бросал ее, расходился с ней, и были прям такие моменты, что она стояла в дверях и не выпускала меня из дома. Ну, женщина стоит у двери, у тебя же тоже какие-то сентиментальные эмоции".

Также Рамина спросила его, зачем он тогда делал предложение девушке. Ответ был такой:

"Я воевал войну на фронте. Я выходил живым из очень жестких "замесов"... Я понимал, что в какой-то момент я могу умереть или травмироваться, а у меня ничего нет. Ну, есть квартира, машина - материальное. И я хотел детей. Чтобы что-то осталось. Потому что я себе думал: вот я умру, мама будет плакать. А так хоть маме какая-то радость в жизни".

Жена сказала, что знает об изменах, через неделю-две после его выхода из комы. Говоря об этом, Розовый отметил, что не любил ее:

"Просто я понимал в тот момент, а кто будет рядом? Мама? Мама очень сильная женщина, она меня сама воспитывала. Я думал, что еще это упадет на нее, будет тяжело... Ну, может и любил [Ольгу]...".

Розовый заявляет, что жена "не выхаживала" его после комы, а также хотела получить в подарок квартиру, чтобы "забыть" об изменах.

Мнения комментаторов разделились:

"Олю невероятно жаль... такое натерпелась. Желаю Виктору здоровья, а Оле верного и надежного мужа, который будет уважать себя, свой выбор, свою семью".

"Уважаю Виктора за его службу! Меня больше всего удивляет что они были вместе 13 лет, это ну очень много. Почему за это время уважения у Виктора к его женщине не стало вообще, и было ли оно изначально...".

"Очень захотелось помыться в горячем душе после интервью с этим "героем". Бедная его бывшая жена, столько терпела. Он ее просто использовал как персонал. Гадко, грязно, мерзко до тошноты".

"А мне понравился как герой выпуска, так и сам выпуск. Он сказал вслух то, что многие делают молча, и имеет полное право на свое мнение и видение".

"То есть он не рассказывал подробности не из-за своей адекватности, чувства достоинства и благородства... а из-за того, что боялся штрафов из-за контракта... а сейчас понял, что ничего не будет и решил отомстить... ох и Виктор... испортил впечатление о себе в первую очередь, а не об Ольге".

"Чужая душа - это темный лес. Очень любила его как комика. А сейчас просто благодарна за защиту. Он положил здоровье ради нас. Все остальное мне неважно".

Развод Розового

Напомним, комик и ветеран войны Виктор Розовый официально развелся со своей женой Ольгой Мерзликиной в июне 2025 года.

Пара поженилась в марте 2024-го, вскоре после чего Виктор получил тяжелое ранение на фронте и долгое время проходил реабилитацию.

По словам Ольги, причиной стали измены мужа, им не помогла даже семейная терапия.

Вас также могут заинтересовать новости: