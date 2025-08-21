Сийярто: Венгрия готова организовать переговоры Зеленского и Путина

Министр иностранных дел отметил, что Будапешт дважды предлагал свою помощь в организации этих переговоров.

Венгрия дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной. Сегодня это предложение остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, цитирует Reuters.

Глава венгерского МИД отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Белый дом рассматривает Будапешт как место для возможной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", - заявил Сийярто.

Отдельно дипломат опроверг опубликованные сообщения СМИ, о том, что Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы обсудить вопрос вступления Украины в Европейский Союз после встречи с президентом Украины и европейскими лидерами.

"Хочу четко заявить, что такого звонка не было. Не было. Точка", - сказал Сийярто.

Слухи о переговорах в Венгрии

Как сообщал УНИАН, переговоры Зеленского и Путина могут состояться в Венгрии. Такую версию озвучило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встречу могут организовать в Женеве, мол, для этого нужна нейтральная страна.

Зато президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местом встречи президентов Украины и РФ было бы справедливо выбрать одну из нейтральных стран Европы.

