Это месторождение имеет стратегическое значение для региона, в котором оно было найдено.

Под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии (США) обнаружили одно из крупнейших в мире известных месторождений лития, которое оценивается примерно в 540 млрд долларов. Как отметили исследователи из Калифорнийского университета, подземные геотермальные рассолы содержат достаточное количество лития для производства аккумуляторов для около 382 млн электромобилей. Об этом пишет Indian Defence Review.

Солон-Си является внутренним озером в округе Империал, которое постепенно высыхает. Оно известно своим геотермальным потенциалом, но новые исследования свидетельствуют о том, что его ресурсы гораздо больше, чем ранее считали ученые.

По словам профессора геохимии Майкла Маккиббена, который работал над исследованием, это месторождение является "одним из крупнейших месторождений литиевой рапы в мире".

"Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай", - подчеркнул исследователь.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указал на стратегическое значение этого месторождения и назвал Солон-Си "Саудовской Аравией лития".

В издании добавили, что округ Империал является одним из беднейших регионов Калифорнии с высоким уровнем безработицы и ограниченной экономической деятельностью вне сельского хозяйства. Поэтому из-за находки лития чиновники назвали этот район "Литиевой долиной", чтобы привлечь крупных производителей электромобилей и аккумуляторов.

"Местные лидеры оценивают, что производство лития может приносить миллиарды долларов ежегодного дохода. По данным Калифорнийской энергетической комиссии, ежегодный объем производства может достичь рыночной стоимости 257 миллиардов долларов, при этом 80% местных налоговых поступлений от лития будут направлены на развитие общества. Сторонники считают это уникальной возможностью для трансформации экономики округа и создания тысяч квалифицированных рабочих мест", - отмечают в материале.

В то же время Министерство энергетики США, которое провело моделирование, предупредило, что пополнение запасов лития в резервуаре происходит медленно. Эксперты прогнозируют, что начиная с 2024 года добыча может снизиться с 0,8 килограмма в секунду до 0,3 килограмма в секунду в течение 30 лет.

"Что касается экологического аспекта, то в том же исследовании не было обнаружено доказательств наличия стойких органических загрязнителей или остро токсичных химических веществ в современных методах добычи. Сейсмический риск от геотермальной деятельности остается сопоставимым с окружающим регионом, даже после десятилетий производства энергии", - подытожили в издании.

