Xiaomi вовсю работает над HyperOS 3 на базе Android 16 – релиз ожидается уже в сентябре. Его называют одним из самых ожидаемых обновлений за последние годы, которое принесет множество новых функций и стеклянный дизайн в стиле Liquid Glass, вдохновленный iOS 26.

Однако не все модели китайской компании получат новейшую прошивку. Ресурс XiaomiTime составил перечень смартфонов, которые точно не получат HyperOS 3 на базе Android 16 – в нем есть и популярные модели.

Эти Xiaomi не получат HyperOS 3:

вся серия Xiaomi 11, включая модель Xiaomi 11 Lite 5G NE;

смартфоны серии Redmi Note 12;

смартфоны серии Redmi K50, за исключением K50 Ultra;

смартфоны серии Poco M5;

смартфоны серии Poco X5;

смартфоны серии Poco F4;

планшет Xiaomi Pad 6.

Всем вышеперечисленным моделям уже 2-3 года, впрочем, есть в списке и относительно новые смартфоны, например Poco X5. Он вышел в феврале 2023, но из-за своей дешевизны получил самые короткие сроки поддержки ПО.

На данный момент известно, что HyperOS 3 будет развернута на более 100 устройствах. Первыми флагманами с Android 16 из коробки станут Xiaomi 16. Их премьера cостоится в сентябре.

Ожидается, что Samsung тоже запустит стабильное развертывание Android 16 (One UI 8) в сентябре для этих смартфонов. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали релиз Android 15, не ожидается.

