Уроженец Одессы, а ныне гражданин Израиля Вадим Альперин, который находится под санкциями Украины, пытается осуществить рейдерский захват Одесской таможни, используя для этого "черный пиар". Об этом пишет в своем расследовании издание "Апостроф".

"Как известно, информационная кампания является обязательным элементом любого рейдерского захвата, тем более, что таможня находится - очень часто вполне справедливо - под пристальным контролем не только правоохранителей, но и всего общества. Конечно Вадима Альперина интересует не законность работы Одесской таможни, а возможность протолкнуть на руководство ею "своего человека", который будет закрывать глаза на его сделки", - говорится в тексте.

По данным автора расследования, контрабандист со "стажем" пытается провести через таможню новые схемы контрабанды сои и других продуктов. "Сейчас речь идет о сое сомнительного происхождения, партия которой общим весом 8 тыс. тонн находится в пункте пропуска "Черноморский судоремонтный завод". Этот товар его владельцы пытаются вывезти за границы Украины без надлежащего таможенного оформления", - пишет издание.

Видео дня

Собеседники издания отмечают, что имеют доказательства того, что за аферой с соей стоит бывший украинский, а ныне израильский "бизнесмен" Вадим Альперин, который, между прочим, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Более того, компании, подконтрольные Альперину, продолжают скупать за наличные зерновые для формирования новых партий также для вывоза из Украины по контрабандным "схемам".

Руководство Одесской таможни направило письмо в территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области и в Одесскую областную прокуратуру, в котором сообщило об описанной выше коррупционной "схеме", а также о причастности к ней "короля контрабанды" Вадима Альперина. Копия письма есть в распоряжении редакции "Апострофа".

Такие действия таможенников очень сильно нервируют известного контрабандиста, поэтому он и запустил настоящую кампанию "черного пиара" против руководителей Одесской таможни.

Как указывает "Апостроф", на сегодня бизнесмен продолжает находиться под санкциями СНБО, которые между прочим предусматривают блокирование его активов, полное прекращение торговых операций и запрет участия в приватизации. В апреле 2021 года он был лишен украинского гражданства. Но и это его не останавливает.

Уже в 2025 году БЭБ сообщило о разоблачении группы компаний, которые уклонились от уплаты налога на прибыль в размере 30 млн грн. По традиции, имена в подобных сообщениях не называются, но издание Forbes выяснило, что к "схеме" причастен именно Вадим Альперин.

В публикации "Апостроф" также приводит данные из биографии Альперина, которые демонстрируют обычные методы его работы.

В течение длительного времени главным "делом" Вадима Альперина была торговля контрафактными табачными изделиями. В "схеме" были задействованы подконтрольные ему компании. Произведенная продукция реализовывалась через нелегальные торговые точки с фиктивными акцизными марками, то есть без уплаты налогов. Кроме этого, сигареты Альперина вывозились в страны Европейского Союза, минуя таможенный контроль, соответственно также без уплаты сборов.

Однако, пожалуй, одним из самых громких скандалов, связанных с именем Вадима Альперина, стал захват его судна "Фаина" сомалийскими пиратами в 2008 году. Это событие получило мировую огласку, ведь на борту "Фаины" находились танки Т-72, реактивные системы залпового огня "Град" и другие вооружения, официально предназначенные для правительства Кении, а неофициально, как говорят, - для Южного Судана.

Были и другие скандалы, пусть и не с такой международной оглаской. В частности, в 2015 году на Одесской таможне были задержаны контейнеры с контрабандой, которые имели отношение к Альперину. А в 2017 году Вадим Альперин попытался дать взятку в размере $800 тыс. сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), за что его арестовали - однако очень быстро отпустили под залог.

А после спецоперации НАБУ на таможне и бегства Альперина президент Украины Владимир Зеленский публично назвал его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине".