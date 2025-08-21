Железняк напомнил, что "это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента".

Верховная Рада Украины провалила удаление внефракционного народного депутата Марьяны Безуглой с заседания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, который напомнил, за что Безуглую хотели наказать.

"Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии. За - 141. Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента", - отметил он.

По словам депутата, это решение было провалено "исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование". "За 74 из 230 членов", - написал Железняк.

Скандал вокруг Марьяны Безуглой

Как сообщал УНИАН, в конце июля Безуглая в бесцеремонной манере высказалась о гибели коллеги по парламенту Ярослава Рущишина. В ответ ей "прилетело" от коллег погибшего депутата из фракции "Голос".

Безуглая опубликовала пост, в котором упомянула Рущишина без должного погибшим почета. Она высказалась критически, упрекнув, что депутат не поднимал вопросов, связанных с обороной. Более того, она вспомнила обстоятельства трагической гибели Рущишина в ДТП на мотоцикле Harley-Davidson с припиской "погиб не в бою" и "комендантский час на нардепов не распространяется".

Впоследствии парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР поддержал постановление об отстранении Безуглой от заседаний в парламенте.

