Мини-сериал станет доступен на Netflix с 18 сентября 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер криминального мини-сериала "Черный кролик" (Black Rabbit) со звездным актерским составом.

По сюжету, когда в жизни преуспевающего нью-йоркского бизнесмена внезапно появляется его брат-неудачник, под угрозой оказывается все, чего он достиг в жизни.

Главные роли в шоу исполнили Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака", "Капитан Марвел", франшизы "Шерлок Холмс", "Фантастические твари", сериал "Молодой Папа") и Джейсоном Бейтманом ("Air Jordan", "Ручная кладь", франшиза "Несносные боссы", сериал "Озарк").

Также в сериале задействованы Клеопатра Коулмен ("Безграничный бассейн", "Паутина", "Мятежная луна"), Дагмара Доминчик ("Присцилла", сериал "Наследники"), Одесса Янг ("Нация убийц", "Безмолвное братство", "Проклятые") и другие.

Создателем сериала выступил американский сценарист Зак Бейлин, который ранее работал над фильмами "Король Ричард", "Крид ІІІ", "Гран Туризмо", "Боб Марли: One Love", "Ворон" и "Безмолвное братство".

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, все они станут доступны на Netflix с 18 сентября 2025 года.

Как ранее сообщал УНИАН, еще одну новинку с Джудом Лоу украинские киноманы смогут посмотреть в кинотеатрах уже в сентябре этого года. Речь идет о напряженном триллере о выживании "Эдем" от режиссера Рона Ховарда. Также в фильме сыграли Ана де Армас, Ванесса Кирби, Сидни Суини, Даниэль Брюль, Ричард Роксбург, Феликс Каммерер, Тоби Уоллес и другие.

