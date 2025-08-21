Также поражен склад БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном Донецке.

Силы обороны поразили ряд важных военных целей РФ, среди которых - "Новошахтинский завод нефтепродуктов" - один из крупнейших российских поставщиков нефтепродуктов для оккупационной армии. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов, а также ряд важных объектов РФ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В Генштабе уточняют, что предприятие расположено в Ростовской области РФ и является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. Завод вовлечен в процессы обеспечения вооруженных сил страны-агрессора. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

"Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена", - отмечают украинские военные.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия, поразили склад беспилотников и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. В частности подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе соответствующего объекта.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ - результаты поражения уточняются.

Поражение других объектов в России

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали о поражении на территории технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области РФ, продукция которого используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники. Это - важный объект военно-промышленного комплекса России. На заводе осуществляется, в частности, серийное производство и монтаж печатных плат. Продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного оборудования. Указанный технопарк расположен примерно в 40 километрах от центра Москвы.

