Октябрь 2022 года. Столица под ударами, украинцы остаются без света и тепла. Тысячи семей отдают последние средства на армию. В это же время дочь Людмилы Кравченко, которая тогда еще работала в Министерстве юстиции, оформляет соглашение с россиянами о покупке квартиры в Болгарии, сообщает Telegram-канал "Фемида прозревает".

Продавцы - те самые Мокрицкие, чья деятельность напрямую связана с Новосибирском и пророссийскими организациями. Это не просто сделка - это демонстрация того, что часть украинских чиновников думала не об обороне страны, а о собственных "запасных аэродромах".

Сегодня эта чиновница стала заместителем Германа Галущенко. И именно поэтому общество имеет право спрашивать: кого мы видим в руководстве Минюста?