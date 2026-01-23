Был в очереди с 2019 года: в Раде появится новый нардеп

Он был в списке "Слуги народа" под номером 156, но не прошел в Раду во время выборов.

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным депутатом от партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Комиссии.

В сообщении говорится, что в ЦИК из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова, который был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Сергея Карабуту, следующего по очереди кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для его регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута не позднее чем на двадцатый день должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. При этом ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

Кто такой Сергей Карабута

Как сообщает движение "Честно", Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве, на момент баллотирования был бизнесменом.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке) как беспартийный.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Почему освободилось место в Раде

Как сообщал УНИАН, 14 января 2026 года скончался народный депутат Украины Александр Кабанов из фракции "Слуга народа". Ему было 52 года.

Коллеги по фракции отмечали, что это внезапная смерть, хотя у него и были проблемы со здоровьем.

Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года. На момент избрания в парламент был сценаристом в ООО "Квартал 95". Был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 87. Работал в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

