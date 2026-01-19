ЦИК признала Романа Кравца народным депутатом Украины: что о нем известно

Ранее досрочно были прекращены полномочия депутата Наталухи.

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте ЦИК, в Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 14 января, которым досрочно были прекращены полномочия народного депутата Дмитрия Наталухи в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очереди кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается на сайте Комиссии, к ним поступило заявление Оксаны Кваши, включенной в избирательный список "Слуга народа" под №159, об отмене ее регистрации кандидатом в народные депутаты.

Комиссия рассмотрела документы и приняла решение отменить регистрацию Кваши кандидатом в народные депутаты, исключив ее из избирательного списка "СН".

В то же время в комментарии для "Украинской правды" Роман Кравец сообщил, что отказался от мандата народного депутата.

По его словам, он законно выехал в Израиль из-за проблем со зрением.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", - подчеркнул Кравец.

Политик отметил, что своим местом уступает по списку "самому достойному человеку, который идет после меня, директору турагентства".

"Его опыт в ближайшее время понадобится многим", - добавил он.

Известно, что следующим после Кравца в избирательном списке от "Слуги народа" идет предприниматель Богдан Козуб.

Что известно о Романе Кравце

По данным средств массовой информации, Кравец является администратором скандального анонимного телеграм-канала "Джокер". Ранее там публиковались, в частности, посты с критикой определенных политиков и бизнесов.

В частности, hromadske ранее отмечало, что Кравец использовал и покупал дорогие автомобили, жил в элитном жилом комплексе в Киеве и имел охрану.

Кроме того, утверждалось, что Кравец во время полномасштабного вторжения несколько раз выезжал за границу.

Как сообщал УНИАН, 14 января нардеп Александр Ковальчук стал заместителем председателя фракции "Слуга народа". В то же время Дмитрий Наталуха был избран председателем Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, было сообщено о смерти народного депутата от "СН" Александра Кабанова. Он был избран в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 87 и работал в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

