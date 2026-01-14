Умер нардеп из фракции 'Слуга народа' Кабанов

Умер народный депутат Украины Александр Кабанов из фракции "Слуга народа".
Об этом УНИАН сообщили во фракции. Коллеги по фракции отмечают, что это внезапная смерть, хотя у него и были проблемы со здоровьем.
Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года. На момент избрания в парламент был сценаристом в ООО "Квартал 95".
Избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 87.
Работал в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Смерти среди народных депутатов
Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года после длительной борьбы с тяжелой болезнью на 49-м году жизни скончался народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики до работы в Верховной Раде Украины.
Заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук отметила, что Швец "был хорошим журналистом, добрым другом и ответственным, чутким депутатом".
В июле 2025 года в автокатастрофе погиб народный депутат из Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин.
А 30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и лидера Майдана Андрея Парубия.
