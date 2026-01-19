Некоторые системы ПВО в Украине стоят без ракет: эксперт объяснил, почему они их не получат

Причина заключается в том, что ракеты для этих систем уже не производятся в Европе.

Украина существенно зависит от западных производителей ракет для ПВО. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Когда президент отметил, что некоторые системы получили ракеты после длительного времени, когда они были без ракет, то нужно заметить, что некоторые системы до сих пор находятся без ракет. И вряд ли они их получат. Это системы старого образца, они в Европе уже не производятся", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что Украина в основном использует системы ПВО западного образца. И даже имеющиеся советские системы адаптированы под применение средств поражения европейского или американского производства. На фоне этого, по словам эксперта, в Украине стоит поднимать вопрос модернизации, которая позволит улучшить возможности ВПК. В частности, создавать более дешевые средства поражения.

"Мы говорим о ракетах класса воздух-поверхность, но значительно более дешевых, чем имеющиеся. Подобно израильским системам, которые используются в "Стальном куполе". Там ракета стоит около 50 000 долларов. Это будет соответствующая цена и соответствующие возможности для перехвата воздушных целей. Потому что там используется командное наведение, когда, условно, средство радиолокации видит, подсвечивает и дополнительно доводит ракету до цели, которую он отслеживает. Поэтому здесь есть куда двигаться", – добавил Храпчинский.

ПВО в Украине: важные новости

Напомним, что 16 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила пакет ракет для средств ПВО. По его словам, до утра этого дня некоторые системы ПВО в Украине были без ракет.

В то же время в начале января стало известно, что Украина поставила на боевое дежурство еще две системы ЗРК Patriot, которые получила от Германии. Тогда отмечалось, что они уже развернуты для защиты неба от российских ракет.

