Каленков объяснил, зачем Украина ввела временное ограничение экспорта металлолома

В конце 2025 года правительство Украины ввело временное ограничение экспорта лома из-за возникновения дефицита сырья на рынке в объеме 200 тыс. т, что привело к выплавке стали ниже запланированного уровня и убыткам государства в виде недополучения $700 млн валютной выручки и миллиардов гривен налоговых поступлений.

Об этом в интервью аналитическому порталу GMK Center сообщил президент металлургической ассоциации "Укрметалллургпром" Александр Каленков.

"Экспорт лома из Украины вырос с 50 тыс. т в 2022 году до 450 тыс. т в 2025 году. Заготовка металлолома в стране уменьшилась в несколько раз. Это привело к возникновению дефицита лома в Украине, который мы оцениваем ориентировочно в 200 тыс. т в 2025 году. На украинские предприятия было поставлено меньше лома, чем нужно. Это негативно повлияло как на электрометаллургические предприятия, которые используют исключительно металлолом, так и на предприятия, работающие на железной руде. Во всех способах производства стали (мартенском, конвертерном и электродуговом) обязательно применяется лом", – сказал он.

По его словам, в 2025 году металлургические предприятия произвели стали меньше, чем могли бы. "Украина недополучила ориентировочно $700 млн валютной выручки и миллиарды гривен налоговых поступлений. Убытки для государства от роста экспорта лома очевидны", - подчеркнул Александр Каленков.

Глава "Укрметалллургпрома" напомнил, что горно-металлургический комплекс является одной из немногих отраслей, которая продолжает работать, приносит валютную выручку и обеспечивает налоговые поступления. "Важно, чтобы она сохранила свою работоспособность. Отрасль является основным поставщиком специальных сталей для оборонной промышленности и стальных конструкций для фортификаций. Здесь возникает вопрос не только об экономической, но и физической безопасности страны, а также обеспечении фронта всем необходимым", - подчеркнул он.

При этом специалист сообщил, что ассоциация была удивлена как самим фактом возмущения польских металлургов решением украинского правительства, так и приведенными аргументами.

"Рынок лома Польши составляет почти 7 млн т. В 2024 году из Украины в Польшу было поставлено 350 тыс. т лома – это менее 5% польского рынка. В 2024 году из Польши было экспортировано примерно 3 млн т металлолома. Практически весь объем украинского лома транзитом проходил через Польшу, чтобы не платить экспортную пошлину в Украине, и в Польше он не оставался. Это легко отследить: часть металлолома идет напрямую из Украины в порт Гданьск, где "перетасовывается". Украинские заготовители металлолома создали в Польше предприятия и просто реэкспортируют украинский металлолом в третьи страны, в частности в Турцию", – констатировал Александр Каленков.

Он также сообщил, что Украина проводила предварительные консультации с Еврокомиссией по временному ограничению экспорта металлолома. "Консультации велись открыто, все были проинформированы, на уровне Брюсселя и Еврокомиссии мы находили понимание в этом вопросе", - сказал президент "Укрметалллургпрома".

