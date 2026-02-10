'Укрзализныця' запускает специальные поезда ко Дню влюбленных: как будут курсировать

Билеты на "Романтический экспресс" уже можно приобрести в приложении УЗ.

Государственная "Укрзализныця" запускает "Романтический экспресс" ко Дню влюбленных. Специальные поезда будут курсировать 14 и 15 февраля два раза в день. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Пассажиров ждет романтическое путешествие под настоящим паровозом, в новеньком люкс-вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и заканчиваться на Центральных вокзалах городов.

Романтические экспрессы будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день:

Киев – в 14:45 и 19:10;

Львов – в 15:30 и 19:00.

Билеты на "Романтический экспресс" уже можно приобрести в приложении УЗ. А для защитников и защитниц они уже доступны в приложении "Армия+". С этими билетами в купе их будут ждать подарки.

Для того, чтобы найти билет, нужно выбрать маршрут в Киеве: Киев-Пассажирский – Киев-Романтический. А во Львове: Львов – Львов-Романтический.

