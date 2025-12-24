Украина может утвердить мирное соглашение с РФ на референдуме: Зеленский назвал условия

Украина может провести референдум, на котором обществу предложат принять решение относительно мирного плана об окончании войны с РФ.
Об этом во время разговора с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.
"Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Потому что люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум", - сказал Зеленский.
Он добавил, что для проведения референдума Украине необходимо не менее 60 дней, во время которых должно продолжаться прекращение огня. Иначе, проведенный референдум может считаться нелегитимным.
"Нелегитимный референдум - это раскол государства внутри. Кроме того, что референдум - это, в принципе, вызов. Референдум может быть объединяющим. Но под выстрелами кто пойдет на референдум? Я глубоко понимаю, сколько должно быть миллионов людей, чтобы был легитимным референдум. Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно - они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. Это просто неправильно, на мой взгляд. Много дискуссий об этом", - добавил Зеленский.
Он отметил, что на подконтрольной Украине территории процесс подготовки как к референдуму, так и к выборам, должен происходить в условиях безопасности. Об этом, в частности, было сообщено американской стороне. Президент пояснил, что референдум необходимо проводить в случае введения в Украине потенциальных свободных экономических зон на спорных территориях.
"Если мы об этом говорим, то нам надо идти в референдум. И если мы идем в референдум, нам придется идти полным договором. Потому что люди не поймут, а что это за референдум, а какие гарантии? А если мы идем так, то нужна базовая безопасность, а значит прекращение огня. Эта логика есть в этом документе сейчас", - пояснил Зеленский.
По словам президента, в мирном соглашении может быть определен статус специальной экономической зоны и шаги, которые и должны принять обе стороны конфликта на эквивалентной основе для перемещения сил.
"Мы говорим, что вот свободная экономическая зона, вот Донбасс, вот наша часть там - 25%, вот - Украина, вот временно оккупированная россиянами часть. Если мы делаем вот здесь свободную экономическую зону, то она будет предусматривать фактически демилитаризованную зону. То есть тяжелые силы устраняются на 5, 10 или и 40 километров. Если два города, Краматорск и Славянск, - это свободная экономическая зона, то тогда россияне должны сделать шаг назад своими войсками соответственно на 5 или 10, или 40 километров", - пояснил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что на подконтрольных Украине территориях свободной экономической зоны должно быть именно украинское управление, полиция и тому подобное.
"Там должен быть кто-то, например, кто бережет правопорядок и тому подобное. Точно не российские так называемые полицейские. А уже вот там, где они, - куда они отошли, - находятся их силы. Так как веры россиянам нет, и они уже неоднократно нарушали свои обещания, то контактная линия сегодняшняя превращается в линию фактически свободной экономической зоны. Там должны тогда быть международные силы, которые реально на земле гарантируют, что никто не зайдет туда ни под каким видом - ни "зеленые человечки", ни переодетые в гражданских российские военные", - отметил Зеленский.
Мирные переговоры: важные новости
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо с начала большой войны. В то же время он сказал, что самые сложные 5% вопросов все еще остаются нерешенными.
Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о трехсторонней встрече Украины, США и России пока серьезно никто не говорил. Он также заявил, что украинские и европейские изменения в мирный план "не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира".