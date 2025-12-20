По словам Зеленского, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.

Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что он не намерен держаться за президентское кресло. Об этом он рассказал в интервью для PAP.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в Украине, он напомнил, что Россия постоянно бомбит гражданские объекты в его стране.

"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве:

"С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то (...) несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно".

"Однако я хочу подчеркнуть, что если есть возможность обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то я только за", - добавил он.

Разговоры о выборах в Украине

Ранее Зеленский поддержал идею возможного онлайн-голосования во время будущих выборов. Он добавил, что передал все сигналы депутатам относительно закона о выборах. Впрочем, по словам президента, пока наработок этого закона нет. Также президент отметил, что в запросе от США речь идет только о выборах президента в Украине.

