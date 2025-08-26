Моравецкий считает это очень хорошей идеей.

Экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил депортировать из страны людей, которые занимаются демонстрацией "бандеровских символов". В эфире RMF FM он поддержал законодательную инициативу президента Кароля Навроцкого, которая приравнивает "бандеровские символы" к нацистской и коммунистической символике.

Моравецкий считает это очень хорошей идеей, поскольку, как он отметил, это преступление, достойное наивысшего осуждения.

"Эта идея поможет нашим юго-восточным соседям, а также всем полякам, узнать о Волынской резне... Я искренне верю, что это будет шаг в правильном направлении. Это то, что повысит осведомленность о том, что все это означает", - заявил экс-премьер-министр Польши.

На вопрос, можно ли отождествлять бандеровство с нацизмом и коммунизмом, он ответил, что Волынская трагедия была "жестоким геноцидом".

"Мы обязательно должны обеспечить немедленную депортацию каждого, кто использует символику Бандеры. Каждый, кто не понимает Волынской резни, должен быть немедленно депортирован", - подытожил он.

Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам

Как сообщал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. По его словам, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами.

Президент Польши подчеркнул, что предложил свой законопроект по этому вопросу.

"Я призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона. В этом проекте закона я также предлагаю новые решения о предоставлении гражданства не только гостям из Украины, но и из других регионов", - сказал польский лидер.

Также он хочет, чтобы в уголовном кодексе "бандеризм" соответствовал немецкому нацизму.

