Украина ищет пути снижения напряженности с Польшей, - Туск

По словам премьер-министра Польши, Украина должна примириться с историей, чтобы реализовать свои амбиции по вступлению в ЕС.

Украина ищет пути снижения напряженности в отношениях с Варшавой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, подчеркнув, что украинцы должны примириться со своей историей, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом пишет Reuters.

"Дипломатические отношения между двумя странами переживают самый острый кризис со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши", - напомнили в публикации.

Тогда Навроцкий пояснил, что принял такое решение из-за присвоения военному подразделению имени повстанцев, совершивших массовое убийство поляков во время Второй мировой войны.

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В то же время Туск заявил, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве.

"Я не знаю результатов встречи, но у меня есть сигналы, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности", - отметил политик на пресс-конференции.

В свою очередь, на другой пресс-конференции Сикорский не раскрыл подробности встречи, подчеркнув, что "дипломатия предпочитает молчание".

Сибига в посте в социальной сети X написал, что предложил "пакет антикризисных мер", в частности организацию встречи историков, исследующих Вторую мировую войну, и привлечение религиозных лидеров к диалогу.

"Мы уважаем историю других и ожидаем от наших партнеров такого же отношения к нашей истории и независимости", - подчеркнул он.

Туск заявил, что Украина должна примириться с историей, чтобы реализовать свои амбиции по вступлению в ЕС.

"Не может быть европейского сообщества без примирения, а примирение невозможно без... примирения с болезненной историей", - добавил политик.

Туск также рассказал, что на предстоящем саммите НАТО он попросит польскую делегацию проявить "осторожность" в отношении обещаний предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.

"Не потому, что я не верю в то, что Украина нуждается в финансовой поддержке, а потому, что, на мой взгляд, Польша несет очень серьезные обязательства по защите восточной границы Европейского Союза", - подытожил политик.

Украина и Польша - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что польские компании продолжают "наступление" на Украину. Несмотря на конфликт между странами, польский национальный банк развития BGK фиксирует рост спроса со стороны местных компаний на финансирование инфраструктурных и энергетических проектов в Украине.

"Предприниматели обращаются к нам, и сейчас портфель проектов стал еще больше. Это означает, что они провели анализ рынка, зачастую имеют украинского партнера, а также обладают знаниями в сфере энергетических и инфраструктурных проектов", - заявила вице-председатель BGK Марта Постула.

В то же время СМИ объяснили, почему Польша решила не передавать Украине МиГи. По словам журналистов, делегация Украины после осмотра постсоветских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

"Проблема заключается в том, что эти самолеты, которые в настоящее время базируются на 22-й базе тактической авиации в Мальборке, годами не модернизировались, поскольку военные постепенно заменяют их новой техникой: F-16, FA-50 и F-35", - пишет Onet.

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