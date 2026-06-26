'Это еще не пик': Буданов предупредил об обострении отношений с Польшей

Глава Офиса президента отмечает, что всем необходимо прекратить противостояние.

На сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.

Он подчеркнул, что если обе стороны не остановятся, то отношения могут осложниться.

"Это классическая дипломатическая напряженность. Это пока не конфликт, это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне, дальше будет, как говорится, если все хоть немного не остановятся", – сказал Буданов.

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Украина и Польша – дипломатический скандал

Как сообщал ранее УНИАН, 19 июня президент Польши Навроцкий лишил президента Украины Зеленского ордена Белого Орла. Он объяснил это тем, что украинский глава государства решил присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

20 июня Зеленский через "Новую почту" отправил орден Навроцкому. При этом он подчеркнул, что не хочет оспаривать такое решение польской стороны в ситуации, когда этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера.

Министр канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Агнешка Енджак отметила, что, отправив Орден Белого Орла обратно в Польшу по почте, президент Владимир Зеленский вновь оскорбил поляков.

Обновлено в 11:27. Он отметил, что ситуацию вокруг лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла оценивает как ошибку.

"Оцениваюсь очень плохо, это ошибка. При этом – это страшная ошибка", - подчеркнул Буданов.

По его словам, речь идет, прежде всего, о незрелости:

"Просто незрелость людей в Польше, которые подтолкнули и, наконец, приняли такое решение. Так не делается. Это очень удивительно. И оно не проработано и не подготовлено".

По его словам, если идти по такому пути, то нужно было итальянского диктатора Бенито Муссолини лишить этого Ордена.

Буданов подчеркнул, что отношения с Польшей должны быть дружественными. По его словам, есть старая мудрость, что с соседями всегда нужно иметь более-менее хорошие отношения, потому что это, прежде всего, касается вопроса безопасности.

"Со всеми соседями нужно иметь нормальные нейтральные отношения или будет так, как с Россией", - добавил глава Офиса президента Украины.

В канцелярии также объяснили, почему не отозвали эту же награду у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и немецкого пророссийского политика, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Отметили, что первые двое давно умерли, а Польша не отменяет орден посмертно. А бывший канцлер Германии, напротив, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как украинский президент, хотя его деятельность от имени путинской России следует осудить как вредную для Польши и Европы.

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