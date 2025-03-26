Украина и Россия достигли договоренностей при посредничестве США, в частности о перемирии в Черном море. Однако о последствиях в случае нарушения практически ничего неизвестно.

США должны продемонстрировать свою реакцию, применить ответные меры против России, в случае нарушения договоренностей о перемирии в Черном море с ее стороны, сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

США заявили о необходимости поиска страны или стран, которые и будут мониторить ситуацию и фиксировать нарушения обеих сторон. В частности, такую миссию предлагали Саудовской Аравии, пишет "РБК-Украина".

По словам Жовквы, технические нарушения режима тишины в Черном море будут фиксироваться мониторами. Впоследствии эта информация будет передаваться США. И после этого Белый дом должен будет "отреагировать".

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"Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", - пояснил замруководителя ОП.

Что еще известно о перемирии в Черном море

Ранее УНИАН сообщал, что соглашение о Черном море - это список желаний Путина. Кремль требует снятия определенных санкций и если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политика Запада...

Кроме того, соглашение по Черному морю загоняет США в ловушку. Такое соглашение было бы полезным, но не главным шагом, поскольку в Черном море не было серьезной активности в течение почти двух лет.

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