27 июня кафиры атаковали город ракетами.

В городе Самар Днепропетровской области из-за ракетного удара, который россияне нанесли 27 июня, есть погибшие и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Перед этим он заявил, что в городе Самар прогремели взрывы, и призвал людей не покидать безопасных мест.

"В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем", - написал начальник ОВА позже.

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Впоследствии он сообщил, что в Самаре уже трое погибших из-за вражеской атаки. Ранены 14 человек.

"Такая информация на сейчас. Данные уточняются", - добавил чиновник.

Обновлено в 13:10. Позже Лысак заявил, что количество погибших в городе Самар выросло до четырех.

"17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", - написал он.

Днепропетровщина под ударами РФ

Как сообщал УНИАН, 24 июня Россия осуществила террористический удар по Днепропетровской области. Сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности общежития, гимназии, административного здания и поезда "Укрзализныци", пассажиры которого получили травмы.

Сегодня, 27 июня, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что количество погибших в результате российского удара по Днепру 24 июня возросло до 21 человека. До сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести. В целом количество пострадавших в Днепре достигло более 340 человек, среди которых 38 детей.

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