Немецкий генерал: Россия после войны в Украине станет сильнее после войны в Украине

Он добавил, что Запад надеется на обратное, хотя это напрасные ожидания.

Россия выйдет из войны в Украине не ослабленной, а потенциально еще более опасной, в отличие от популярного на Западе представления об обратном. Об этом заявил инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс, пишет BILD.

"Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее", - подчеркнул он.

По его словам, количество погибших для Москвы не имеет значения: Кремль ежегодно мобилизует около 200 тысяч призывников и уже увеличил численность армии до 1,5 миллионов. Это свидетельствует о долгосрочной подготовке к масштабному столкновению с Западом.

Видео дня

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес поддержал эту оценку, отметив, что самая эффективная стратегия для НАТО - это помощь Украине в получении победы. Иначе, предупреждает Ходжес, Россия сможет восстановить свою армию в течение нескольких лет и даже принудительно мобилизовать десятки тысяч украинцев в свои войска.

На фоне этих тревожных сигналов министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду, что новый пакет санкций ЕС "существенно ухудшит экономическое положение Путина". Но, как отметил генерал Майс, в российских СМИ уже обсуждают бомбардировки Парижа, Берлина и Лиссабона - в то же время в самой Германии, по его словам, до сих пор недооценивают реальность такой угрозы.

Россия против НАТО - последние новости

Слухи о прямом столкновении России с НАТО ходят уже давно. На фоне этих новостей генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы увеличения оборонной поддержки Украины более чем на 35 миллиардов евро и заявил о необходимости роста расходов стран-членов до 5% ВВП до 2035 года. На саммите в Гааге страны согласились на это.

Немецкий советник по обороне Карстен Брейер заявил, что Альянс должен готовиться к возможному нападению со стороны России уже к 2029 году. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупредила о повышенной опасности со стороны России в виде кибератак, диверсий и воздушных нарушений.

Вас также могут заинтересовать новости: