Метинвест Ахметова - рекордсмен среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине

С начала большой войны почти каждый пятый работник Метинвеста ушел в армию. Сейчас к работе в компании вернулось 959 ветеранов: здесь им обеспечивают психологическое сопровождение, программы адаптации и образования. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, главная особенность Метинвеста - то, что компания заботится о мобилизованных сотрудниках с момента получения повестки.

"Мы обеспечиваем необходимым и заботимся о семьях. Это также инструмент возвращения к рабочему процессу после демобилизации. В Метинвесте почти 4000 дефицитных должностей. Если половина сотрудников, которые находятся в рядах ВСУ, вернется, для нас это будет значительная помощь", - пояснила Петрук.

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В Метинвесте создана целая экосистема адаптации ветеранов: она включает в себя программы психологической поддержки, реабилитации, переобучения, предоставления высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов. На реализацию программ в 2025 году запланировано около $550 тыс.

"Главная проблема в интеграции ветеранов это то, что им сложно возвращаться в регионы, приближенные к фронту. Охотнее едут на запад - к семьям или туда, где безопаснее, чем в Запорожье или Кривом Роге. Но мы создаем условия, инфраструктуру и жилье, а переселенцам в течение года компенсируем расходы, связанные с арендой жилья. Впрочем, это не решает проблемы коренным образом - нужна безопасность", - отметила Петрук.

Она также поделилась, что сотрудники проходили стажировку в США, в American Warrior Association, которая специально для Метинвеста подготовила программу адаптации ветеранов на основе опыта США. Но, к сожалению, их опыт не всегда подходит украинцам - ведь США никогда не вели войны на своей территории.

"Мы используем методику распознавания ПТСР и инструменты первой помощи при психологическом срыве. Создаем ветеранские хабы, в которые приглашаем профильных специалистов для консультирования ветеранов по юридическим и другим вопросам.

А с этого года мы запустили улучшенную программу медицинского страхования для ветеранов, которая действует в течение первого года после возвращения. Эта страховка на 30% дороже обычной", - уточнила Петрук.

По ее словам, Метинвест также предлагает ветеранам новое образование, ведь имеет мощный образовательный инструмент вуз Метинвест Политехника, где ветераны могут получить нужные знания, повысить квалификацию или получить смежную специальность бесплатно.

"Мы должны относиться к ветеранам как к обычным людям. Не стоит выделять и разделять коллективы на ветеранские или не ветеранские. Для Метинвеста ветеранские программы уже стали повседневной оперативной деятельностью. Мы выстроили процесс, создали систему и продолжаем движение в этом направлении", - резюмировала Петрук.

Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины за ветеранскую программу. Также компания получила награду в номинации "Место для героев", где принимались во внимание программы ветеранских сообществ и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди компаний, трудоустраивающих ветеранов.