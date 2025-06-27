Жара отступит и по стране пройдут дожди с грозами.

На выходных, 28 и 29 июня, в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами, но без жары. К концу недели температура практически по всей стране будет в пределах +21°...+26°, только в субботу на юге и юго-востоке еще будет +27°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +22°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +23°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +24°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+22°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +14°...+23°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+26°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +23°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, дождь с грозой. В воскресенье температура составит +15°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+26°. В воскресенье +15°...+22°, небольшая облачность, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, возможен дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +15°, днем +25°, дождь. В воскресенье будет безоблачно, ночью +14°, днем +22°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +14°, днем +26°, дождь. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +14°, днем +23°, возможен легкий дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +20°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +15°, днем +21°, пасмурно, возможен небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь. Температура ночью составит +15°, днем +25°.

В Трускавце в субботу пасмурно, небольшой дождь, температура до +20°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура +15°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +12°...+25°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь. В воскресенье - преимущественно пасмурно, температура +18°...+27°.

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