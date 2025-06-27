Летом жаркая погода может дать людям необходимый витамин D, однако также она может привлекать нежелательных гостей, летающих вокруг вашего дома или сада. Несмотря на то, что осы полезны для опыления и борьбы с вредителями, они также могут и мешать. Однако существует простой способ отпугнуть ос от вашего дома или сада. Как пишет Clancy Bros Pest Control, для этого вам нужно посадить мяту, передает Mirror.
"Мята - отличное средство для отпугивания ос и шершней. Вы можете посадить ее в своем саду или в горшках вокруг дома. Их не отпугивает сильный запах мяты, который будет держать их как можно дальше", - уверяют специалисты.
По словам экспертов, если высадить мяту в саду, то также можно отпугнуть и других вредителей, таких как крысы и муравьи. Для этого держите растение в местах, где обычно собираются эти вредители.
"Однако, если вы предпочитаете более сильный запах, используйте масло мяты. Поскольку осы не любят сильный запах, вы можете быть уверены, что они не будут приближаться к вашему дому. С помощью ватного диска, смоченного в этом масле, сайт советует разместить его в местах, где вы видели ос и шершней", - добавляют в Mirror.
Кроме того, хорошими средствами от вредителей станут корица и гвоздика.
По словам экспертов, эти средства являются не только экономными, но и дают результат. В частности садоводы могут легко найти эти ингредиенты в любом местном магазине или супермаркете.
Однако если вы боитесь действовать самостоятельно, то можете обратиться за профессиональной помощью.
"Компании по борьбе с вредителями имеют необходимое оборудование и знания, чтобы избавиться от этих вредителей. Они также смогут дать вам советы, как в будущем удержать ос и шершней как можно дальше от вашего дома", - посоветовали в издании.
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