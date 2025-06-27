Если осы почувствуют этот запах, то точно не будут приближаться к вашему саду.

Летом жаркая погода может дать людям необходимый витамин D, однако также она может привлекать нежелательных гостей, летающих вокруг вашего дома или сада. Несмотря на то, что осы полезны для опыления и борьбы с вредителями, они также могут и мешать. Однако существует простой способ отпугнуть ос от вашего дома или сада. Как пишет Clancy Bros Pest Control, для этого вам нужно посадить мяту, передает Mirror.

"Мята - отличное средство для отпугивания ос и шершней. Вы можете посадить ее в своем саду или в горшках вокруг дома. Их не отпугивает сильный запах мяты, который будет держать их как можно дальше", - уверяют специалисты.

По словам экспертов, если высадить мяту в саду, то также можно отпугнуть и других вредителей, таких как крысы и муравьи. Для этого держите растение в местах, где обычно собираются эти вредители.

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"Однако, если вы предпочитаете более сильный запах, используйте масло мяты. Поскольку осы не любят сильный запах, вы можете быть уверены, что они не будут приближаться к вашему дому. С помощью ватного диска, смоченного в этом масле, сайт советует разместить его в местах, где вы видели ос и шершней", - добавляют в Mirror.

Кроме того, хорошими средствами от вредителей станут корица и гвоздика.

По словам экспертов, эти средства являются не только экономными, но и дают результат. В частности садоводы могут легко найти эти ингредиенты в любом местном магазине или супермаркете.

Однако если вы боитесь действовать самостоятельно, то можете обратиться за профессиональной помощью.

"Компании по борьбе с вредителями имеют необходимое оборудование и знания, чтобы избавиться от этих вредителей. Они также смогут дать вам советы, как в будущем удержать ос и шершней как можно дальше от вашего дома", - посоветовали в издании.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт рассказал, как заморозить кабачки, чтобы зимой они были вкусными. По его словам, перед замораживанием кабачки важно бланшировать - это помогает улучшить общую текстуру овощей. Кроме того, такой способ также предотвращает образование бактерий.

Также стало известно, как правильно хранить салат в холодильнике. В частности эксперты советуют для мытья салата использовать смесь уксуса и воды в центрифуге для зелени.

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