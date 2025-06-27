Министр также отметил, что Украина увеличит количество ударов по России в несколько раз.

Украина будет применять против российских "Шахедов" дроны-перехватчики, которые показывают высокую эффективность. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с журналистами.

Он отметил, что Украина в течение трех лет работает над созданием эффективной модели противодействия "Шахедам".

Умеров добавил, что сейчас враг увеличил комбинированные удары и использует до 500 шахедов за ночь, комбинируя с баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, это делается с целью истощить наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность, для психологического давления.

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"Несмотря на это, Украина находит решение и адаптирует оборону. И антишахетное решение уже есть - одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали", - заверил Умеров.

Министр сказал, что решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику. По его словам, в частности, МВГ (мобильно-огневые группы - УНИАН) были полезными определенный период, но теперь их эффективность начинает снижаться.

Он отметил, что Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.

Умеров добавил, что в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.

"Все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам. Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - сказал министр.

Умеров подчеркнул, что сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 миллионов дронов в год. По его словам, по состоянию на сегодня, уже фронт получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ (Агентство оборонных закупок - УНИАН), и ГСССЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - УНИАН), и непосредственно бригад.

Он напомнил, что в прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.

"Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую. Сейчас с нашим департаментом финансов анализируем и видим, что не все бригады эти средства тратят. Кто-то потом из комбригов говорит: "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет. Поэтому сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence - он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов - каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. Так мы значительно сокращаем всю бюрократию, и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно", - заверил Умеров.

Борьба с "Шахедами" - последние новости

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, когда Украина сможет эффективно сбивать большое количество "Шахедов". По его словам, сейчас наше государство имеет на вооружении различные типы зенитных дронов, которыми можно сбивать БпЛА врага.

"Партнеры активно помогают в этом. Понятно, что не дронами едиными. Надо еще много средств, чтобы проводить радиолокационную разведку, выходить на цель, системы наведения. Таким образом масштабировать это по всей территории страны. Конечно, мы не сможем покрыть дроновым ПВО всю страну. Но сделать это, как мы делаем с начала вторжения локально, закрывая города, объекты, направления, города - к тому оно все и идет", - отметил он.

В то же время главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, почему Украина не может сбивать все вражеские "Шахеды". Он добавил, что лучший возможный показатель для Украины - это сбитие 90% вражеских целей.

"Никогда не бывает противовоздушной системы, которая позволяет сбить 100% целей. Ее не существует. 90% показатель - это потолок. И его довольно часто демонстрируют Силы обороны Украины. Но даже если сбивать 90% "Шахедов", если враг направляет 50 на одну цель, 5 проходит", - отметил Катков.

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