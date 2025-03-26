Снятие крупных санкций станет стимулом для пошатнувшейся российской экономики, что облегчит Путину продолжение войны.

Команда президента США Дональда Трампа, стремясь добиться соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией в Черном море, предложила Кремлю слишком много уступок, и такое снисходительное отношение только поощряет Владимира Путина продолжать войну. Об этом в комментарии Atlantic Council заявил Джон Э. Хербст - старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Он отметил, что такое соглашение было бы полезным, но не главным шагом, поскольку в Черном море не было серьезной активности в течение почти двух лет, с тех пор как украинские морские беспилотники вытеснили Черноморский флот России из Крыма в восточную часть Черного моря.

Среди уступок, на которые пошли США - помощь в "восстановлении доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижение стоимости страхования морских перевозок, расширение доступа к портам и платежным системам для таких операций".

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"Проблема в том, что снятие крупных санкций станет стимулом для пошатнувшейся российской экономики, что облегчит Путину продолжение войны, которую он отказывается прекратить. Я думаю, что Трамп все еще хочет скорейшего прекращения огня, чтобы установить прочный мир. Для этого ему нужно изменить тактику и сделать то, что он обещал в первую неделю своего нового срока: обрушить молот на Кремль", - считает эксперт.

При этом Дэниел Фрид - научный сотрудник Weiser Family в Атлантическом совете и бывший посол США в Польше, отмечает, что из-за снятия санкций США "рискуют провалиться в кроличью нору уступок России".

Как отмечает эксперт, такое одностороннее преимущество России мало способствует продвижению тридцатидневного перемирия огня, к которому стремилась администрация Трампа и делает все более бессмысленными угрозы США оказать давление на Россию, чтобы она прекратила боевые действия.

"Соединенные Штаты рискуют оказаться в кроличьей норе уступок, ослабляя давление на Россию, в то время как российские войска продолжают атаковать украинские города и мирных жителей. Сегодняшняя сделка - это не мир через силу", - подчеркивает Фрид.

Прекращение огня в Черном море - мнения

25 марта РФ на переговорах с США заявила, что требует частичного сняия антироссийских санкций в обмен на перемирие в Черном море.

Как отмечал The Times, соглашение о прекращении огня в Черном море приносит больше выгоды Москве, не требуя от Путина значительных уступок.

The Telegraph писал, что Черноморский флот РФ, получив возможность свободного перемещения, может угрожать морскому господству Украины и, следовательно, торговому статус-кво.

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