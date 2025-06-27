Киев заявляет о "гуманитарных проблемах" из-за импорта Бангладеш.

Киев планирует обратиться к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции против бангладешских компаний. Они импортируют пшеницу, вывезенную с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Издание Reuters пишет, что посольство Украины в Дели направило в этом году четыре письма в министерство иностранных дел Бангладеш с просьбой отказаться от более 150 000 тонн зерна, которое было украдено и отправлено из российского порта Кавказ.

В письмах указывали регистрационные номер и названия судов, которые участвовали в предполагаемой торговле зерном из крымских портов Севастополя, Керчи, и Бердянска в Кавказ в России. Также наведены даты отправления и прибытия судов, которые вышли из Кавказа в Бангладеш в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

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В письме от 11 июня говорилось, что Бангладеш может столкнуться с "серьезными последствиями" санкций за прием "украденного зерна" и что такие закупки усугубляют "гуманитарные проблемы". Санкции "могут распространяться не только на импортирующие компании, но и на государственных чиновников и руководство министерств и ведомств, которые сознательно содействуют или терпят такие нарушения".

При этом посол Украины в Индии Александр Полищук сказал, что Дакка не ответила на письма, и теперь Киев будет эскалировать этот вопрос, поскольку разведка показала, что в России смешивают зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий, с российским перед отправкой.

"Это преступление. Мы поделимся результатами нашего расследования с коллегами из Европейского союза и попросим их принять соответствующие меры", - сказал Полищук.

Представитель министерства продовольствия Бангладеш заявил, что Дакка запрещает импорт из России, если зерно происходит с оккупированной территории Украины, добавив, что страна не импортирует украденную пшеницу.

В свою очередь пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер сказала, что в настоящее время в отношении указанных судов не применяются никакие ограничительные меры.

Режим санкций разработан для борьбы с деятельностью, подрывающей продовольственную безопасность Украины, включая транспортировку "украденного украинского зерна", и "любое доказанное участие судов в перевозке украденного украинского зерна может стать основанием для будущих ограничительных мер", добавила она.

По оценкам Reuters, на территории, контролируемые Россией, за исключением Крыма, в 2024 году было собрано около 3% всего урожая зерна в РФ. Российский зерноперевозчик "Русагротранс" сообщил, что в мае Бангладеш был четвертым по величине покупателем российской пшеницы.

Кража украинского зерна - главные новости

Российские войска оккупировали большую часть южных сельскохозяйственных регионов Украины с 2014 года. Киев обвиняет Москву в краже зерна.

В апреле Украина задержала иностранное судно в своих территориальных водах, обвинив его в незаконной торговле украденным зерном, а в прошлом году задержала иностранное грузовое судно и его капитана по аналогичным подозрениям.

Евросоюз уже ввел санкции в отношении 342 судов, входящих в "теневой флот" России, который позволяет Москве обходить западные ограничения на перевозку нефти, оружия и зерна.

Кроме того, 2 апреля США ввели новые санкции против России. В список попали лица, которые связаны с кражей зерна с оккупированных территорий Украины и его поставкой в Йемен.

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