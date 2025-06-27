Изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

"Операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки", - отметил Федоров.

По его словам, бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.

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Другие изменения для пользователей

Отмечается, что в личном кабинете пользователя человек сможет не только просмотреть все свои расходы, но и выключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

"Отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 - это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже - можете подать жалобу в НКЭК (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, - УНИАН) или обратиться в суд", - добавил Федоров.

Кроме того, ожидается поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связь из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Связь в Украине - последние новости

18 июня 2025 года Еврокомиссия официально предложила интегрировать Украину в единую зону роуминга с Европейским Союзом Roam like at home с 1 января 2026 года. Это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Такие же условия получат и граждане Евросоюза, которые будут путешествовать по Украине.

9 июня правительство утвердило стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. В частности, предусматривается внедрение инноваций 5G, а также восстановление всех поврежденных мобильных и фиксированных сетей.

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