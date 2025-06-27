Многие предположили, что для создания видео использовали ИИ.

Белый дом использовал для ролика о новом законопроекте президента США Дональда Трампа видео с украинской актрисой Антониной Хижняк. Изначальные предположения, как такое стало возможным, оказались ложными.

Так, накануне, когда был презентован ролик и на видео узнали звезду сериала "Поймать Кайдаша", многие предположили, что для его создания использовали ИИ.

Сама актриса также сначала склонялась к такому мнению и даже в ответ опубликовала в Instagram шуточный ролик с лицом Трампа.

Видео дня

Однако, позже она вспомнила, что в свое время снималась для стоков, и, судя по всему, Белый дом купил для своей рекламы один из ее таких видеоматериалов.

"Я вам скажу честно, сразу подумала, что, видимо, это сгенерированная картинка. Но потом мне показались знакомыми эти декорации, этот компьютер и эта чашка. Я думаю, а как так, что я это помню? И до меня доходит, что я когда-то снималась для стоков. Актеры иногда снимаются в таких штуках, и компании потом берут эти материалы, выкладывают. И любой в мире, в принципе, может их купить. И так получилось и с Белым Домом", - объяснила она в эфире "Сніданок з 1+1".

По мнению Хижняк, вряд ли в Белом доме знали, что использовали видео с украинкой.

"Но мне кажется, для нас это такой прикольный инцидент, а, возможно, и знак какой-то скрытой поддержки. Мне нужно было время, чтобы разобраться, действительно ли это искусственный интеллект. Я связалась уже с продюсером, с которым у нас тогда были съемки. Ему тоже нужно было время, чтобы разобраться, его ли это оригинальное видео, которое законным абсолютно путем было куплено на видеостоках. В конце концов выяснилось, что это действительно настоящее видео", - констатировала актриса.

Напомним, ранее УНИАН писал, как в Конгрессе США разгорелся скандал из-за визы жены Трампа.

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